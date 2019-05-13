Спа-отель в багровых песках пустыни (Фото) Отель располагается в районе Млейха, примерно полтора часа езды от города Шарджа, у подножия горы Альваах, в багровом пустынном ландшафте в непосредственной близости от первого нефтяного месторождения ОАЭ.