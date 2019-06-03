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Понедельник, 03.06.2019
Архитектурные проекты, которые вышли за рамки здравого смысла
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Архитектурные проекты, которые вышли за рамки здравого смысла

Во все времена люди стремились иметь крышу над головой, поэтому к процессу создания собственного дома подходили со всей серьезностью. Учитывая то, что мы сейчас видим на улицах населенных пунктов? можно понять, что многие старались не отступать от архитектурных канонов и веяний моды в тот или иной период. Конечно же, находились и оригиналы, которые совсем не ограничивали себя в полете фантазии и вопреки всему воплотили ее в жизнь. В итоге именно такие незаурядные шедевры больше всего привлекают внимание и всегда становятся местными достопримечательностями.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: pixabay.com
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