Креатива не занимать: самые крутые скамейки со всего мира (Фото)

Образ любого города определяют множество факторов и вещей: здания, мосты, парки, скульптуры… и скамейки. Да-да, именно скамейка, самая простая форма общественной мебели, может влиять на впечатления от какого-то определенного места. Перед вами 26 примеров, которые иллюстрируют, как воображение и творческая изобретательность способны перенести любого с перегруженных улиц города в уютную и тихую атмосферу гостиной.