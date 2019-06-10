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Понедельник, 10.06.2019
Красочная и солнечная Испания: уютный домик на юге Испании (Фото)
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Красочная и солнечная Испания: уютный домик на юге Испании (Фото)

Семья хозяев этого загородного дома на юге Испании ведет очень активный образ жизни в большом городе, поэтому место для отдыха души и тела на выходные и праздничные дни им было жизненно необходимо. Для осуществления своей мечты они выбрали полузаброшенный традиционный андалусский особняк и с помощью местного дизайнера вернули его к жизни и добавили души. Как же приятно после насыщенной и утомительной рабочей недели приехать в такой чудесный домик в дали от всех, и расслабится в кругу близких!
uiutvdome.com
Фото: pixabay.com
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