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ТОП-20 самых неординарных домов с разных уголков мира

Смотрите фото (21)
ТОП-20 самых неординарных домов с разных уголков мира
22:30 Сегодня Телеграф loveopium.ru Фото: loveopium.ru

Коллекция необычных домов по всему миру, от пещерных жилищ до строений на деревьях и настоящих антикризисных вариантов.

  • 1

    Вот, например дом в форме туалета, расположен в 46 км к югу от Сеула. Мечта сантехника.

  • 2

    Дом-самолет в Ливане. Создатель является поклонником лайнера А380.

  • 3

    Незаконная стройка наверху 19-этажного жилого здания в Гуанчжоу, заросшая зеленью. Была обнаружена властями в 2012 году, но владельца до сих пор найти не удалось.

  • 4

    Экологичный дом-солнечные часы, причем 3-мерные, Франции, 4 августа 2011.

  • 5

    Так выглядит дом внутри. Он установлен под определенным углом в соответствии с движением солнца, чтобы обеспечить тень и оптимальную температуру в комнатах.

  • 6

    Вот такой необычный квартал из 70 купольных домов был построен в Джокьякарта, Индонезия для пострадавших от землетрясения сельских жителей.

  • 7

    Тут живет любитель животных. Дом-крокодил в Абиджане, Кот-д'Ивуар, 11 сентября 2008.

  • 8

    Хижина в лесу на севере Швеции.

  • 9

    Антикризисный вариант дома. Сделан из бамбука, пластиковых мешков и простыни, весит дом около 60 кг. Среди явных недостатков есть и преимущество - полная независимость от местожительства. Сегодня - здесь, завтра - там.

  • 10

    Дом-скала в Мексике в 80 км от границы с Техасом. Точнее, стены тут обычные, а скала является крышей дома. Решение для смелых.

  • 11

    Еще один антикризисный вариант - дом-футбольный мяч. Цена вопроса - менее $15 000.

  • 12

    Необычный дом-пирамида на севере Ливана.

  • 13

    Высокие цены на аренду жилья в Пекине вынудили следующего изобретателя построить себе передвижной дом-яйцо. Материалы простые: бамбуковые полосы, стальная арматура, тепло- и гидроизоляция, мешки с со щепой и семенами трав, а также одна солнечная батарея. Строительство обошлось в 965 долларов.

  • 14

    Элегантная незаконная стройка рядом с работой. Два дома на крыше завода в городе Дунгуань, провинция Гуандун.

  • 15

    Дом из камня, который соорудил себе бразильский садовник в трущобах Сан-Паулу.

  • 16

    Окна то на север, то на юг. 73-летний строитель построил интересный дом в 100 км к северо-востоку от Праги, 7 августа 2012. Его можно вращать вокруг оси, а также регулировать высоту строения, меняя по желанию вид из окон.

  • 17

    Вот так выглядит этот дом снаружи.

  • 18

    Эталон точечной застройки или явный претендент на самое узкое строение в мире. Вклинен дом между двумя зданиями в Варшаве, Польша. Ширина - 92 см.

  • 19

    Это жилище небольшой общины мормонов уникально. Современные дома буквально вырезаны в массивной скале песчаника, которая находится в пустыне к югу от Моава в штате Юта. Это место неофициально называется "Скала", и появилось оно около 35 лет назад. Его основателем является Роберт Дин Фостер, который задался целью создать безопасное, удаленное жилище для полигамной общины вдали от христианского сообщества.

    Строительство шло в несколько этапов: сначала в скале создавали пещеры, подрывая динамит, а затем приступали к финишной отделке, заводя туда воду, электричество, интернет и многое другое.

  • 20

    Дом, построенный на скале на реке Дрина в Сербии, в 160 км от Белграда. Идеальное место для воссоединения с природой.

Капсула времени: британец трансформировал свой дом в стиле 1930-х годов

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Дом, Архитектура, Страны, Необычные дома.
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