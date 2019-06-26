ТОП-20 самых неординарных домов с разных уголков мира

1 Вот, например дом в форме туалета, расположен в 46 км к югу от Сеула. Мечта сантехника.

2 Дом-самолет в Ливане. Создатель является поклонником лайнера А380.

3 Незаконная стройка наверху 19-этажного жилого здания в Гуанчжоу, заросшая зеленью. Была обнаружена властями в 2012 году, но владельца до сих пор найти не удалось.

4 Экологичный дом-солнечные часы, причем 3-мерные, Франции, 4 августа 2011.

5 Так выглядит дом внутри. Он установлен под определенным углом в соответствии с движением солнца, чтобы обеспечить тень и оптимальную температуру в комнатах.

6 Вот такой необычный квартал из 70 купольных домов был построен в Джокьякарта, Индонезия для пострадавших от землетрясения сельских жителей.

7 Тут живет любитель животных. Дом-крокодил в Абиджане, Кот-д'Ивуар, 11 сентября 2008.

8 Хижина в лесу на севере Швеции.

9 Антикризисный вариант дома. Сделан из бамбука, пластиковых мешков и простыни, весит дом около 60 кг. Среди явных недостатков есть и преимущество - полная независимость от местожительства. Сегодня - здесь, завтра - там.

10 Дом-скала в Мексике в 80 км от границы с Техасом. Точнее, стены тут обычные, а скала является крышей дома. Решение для смелых.

11 Еще один антикризисный вариант - дом-футбольный мяч. Цена вопроса - менее $15 000.

12 Необычный дом-пирамида на севере Ливана.

13 Высокие цены на аренду жилья в Пекине вынудили следующего изобретателя построить себе передвижной дом-яйцо. Материалы простые: бамбуковые полосы, стальная арматура, тепло- и гидроизоляция, мешки с со щепой и семенами трав, а также одна солнечная батарея. Строительство обошлось в 965 долларов.

14 Элегантная незаконная стройка рядом с работой. Два дома на крыше завода в городе Дунгуань, провинция Гуандун.

15 Дом из камня, который соорудил себе бразильский садовник в трущобах Сан-Паулу.

16 Окна то на север, то на юг. 73-летний строитель построил интересный дом в 100 км к северо-востоку от Праги, 7 августа 2012. Его можно вращать вокруг оси, а также регулировать высоту строения, меняя по желанию вид из окон.

17 Вот так выглядит этот дом снаружи.

18 Эталон точечной застройки или явный претендент на самое узкое строение в мире. Вклинен дом между двумя зданиями в Варшаве, Польша. Ширина - 92 см.

19 Это жилище небольшой общины мормонов уникально. Современные дома буквально вырезаны в массивной скале песчаника, которая находится в пустыне к югу от Моава в штате Юта. Это место неофициально называется "Скала", и появилось оно около 35 лет назад. Его основателем является Роберт Дин Фостер, который задался целью создать безопасное, удаленное жилище для полигамной общины вдали от христианского сообщества. Строительство шло в несколько этапов: сначала в скале создавали пещеры, подрывая динамит, а затем приступали к финишной отделке, заводя туда воду, электричество, интернет и многое другое.