Дайте волю фантазии: креативные декоративные заборы для дома и сада Многие обладатели дачи или загородного дома делают заборы, изгороди и ограды клумб своими руками, не прибегая к помощи специалистов. Стоит заметить, что любое ограждение на участке является еще и частью ландшафтного дизайна, а если оно сделано вручную – то и предметом гордости владельца. Если вы делаете декоративные заборы для своего сада или дома, то дайте волю фантазии и творческим талантам!