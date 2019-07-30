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Простые, но очень интересные идеи для реставрации старой мебели (Фото)
Иногда старая мебель буквально покоряет качеством дерева, из которого она изготовлена, а также необычным внешним видом. Вынести такие винтажные предметы интерьера на помойку просто не поднимается рука. Но и обставить с их помощью современное жилище — также не лучшая идея. Но выход из ситуации существует. Необходимо обновить старую мебель своими руками, вдохнув в нее новую жизнь. Можно не сомневаться, что после небольшой реставрации мебель преобразится!
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