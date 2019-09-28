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Столовая на маленькой кухне: советы для уютного обустройства (Фото)

Смотрите фото (10)
Столовая на маленькой кухне: советы для уютного обустройства (Фото)
10:09 Сегодня Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

При правильном подходе вы сможете разместить в маленьком помещении не только кухонный гарнитур, бытовую технику, но и небольшую столовую.

  • 1

    Столовая на лоджии/балконе

    Столовая на балконе станет уютным местом для трапезы.

    Если из вашей кухни имеется выход на балкон или лоджию, то вам повезло – вы вполне можете организовать столовую там. Хорошо, если они изначально будут утеплены и застеклены. Если же нет, то придется над этим поработать и только после завершения ремонта переносить туда обеденную группу.

    Столовая на балконе или лоджии смотрится очень красиво и имеет массу преимуществ. Во-первых, вы сможете трапезничать и наслаждаться прекрасным видом (если, конечно, балкон выходит не во двор). Во-вторых, там будет по-настоящему уютно, особенно, когда вы постелите теплый пол, чтобы и зимой в этой комнате было комфортно находиться. А, в-третьих, вы сможете сэкономить ценные квадратные метры непосредственно в самой квартире, что тоже немаловажно.

    Совет: Если размеры балкона позволяют, кухню можно полностью перенести туда. Там можно разместить весь гарнитур, столешницу, электрические приборы и так далее.

  • 2

    Стол-трансформер

    Стол-трансформер компактный и занимает минимум места.

    Этот вариант, к сожалению, будет актуальным лишь в том случае, если в квартире живет не более трех человек, так как стол-трансформер отличается небольшими габаритами. Однако для небольшой семьи он идеально подойдет. Стол не занимает много места, при необходимости его возможно разложить, чтобы посидеть, например, с друзьями, а потом вернуть в исходное положение. Покупка подобного предмета интерьера позволить сэкономить пространство и дать себе место для маневров. Есть у стола-трансформера и еще несколько преимуществ, среди которых: разнообразие моделей (можно с легкостью подобрать необходимые размеры, цвет, материал, форму), легкость в эксплуатации, надежность механизмов, которые позволят эксплуатировать мебель на протяжении многих лет, возможность менять высоту (функция предусмотрена не во всех моделях).

  • 3

    Барная стойка

    Барная стойка - отличное решение, если в доме проживают 1-3 человека.

    Барная стойка также является неплохим вариантом для людей, которые страдают от нехватки места на кухне. Она компактная и при желании может использоваться не только в качестве обеденной зоны, но и в качестве столешницы. Также при желании можно расширить функциональность данного предмета интерьера – расположить в углу мелкую бытовую технику, сверху добавить навесные шкафчики. Кроме того, в комплекте с барной стойкой иногда идут ящики, полки, рейлинги и ряд других полезных конструкций, которые безусловно не будут лишними на кухне. Если у вас квартира-студия, то данная мебель поможет еще и разделить пространство на зоны, отделяя гостиную от кухни.

    Барная стойка для зонирования пространства в квартире-студии.

    Однако нельзя не вспомнить и о некоторых недостатках. Учитывая тот факт, что высота барной стойки обычно составляет 110-120 см от пола, то в комплекте с ней нужно будет покупать специальные стулья, оснащенные подставками для ног. Кроме того, такой вариант абсолютно неприемлем, если в семье есть маленькие дети и пожилые люди. Если вы все-таки решились на покупку, то выбирайте модели с полукреслами и мягкой обивкой. Ножки должны устойчиво стоять на полу и не скользить, а посадка обязана быть удобной. Для максимального удобства, на стене напротив барной стойки можно расположить телевизор.

    Что касается цвета и материала, то здесь есть два решения. Первое состоит в том, что вы подбираете предмет интерьера в тон кухни. Так она сольется с фоном и поддержит общую идею, не будет выбиваться из интерьера, создавая впечатление единого целого.

    Барная стойка, выполненная в едином стиле с кухней.

    Второе решение кардинально отличается от первого и используется в том случае, если барная стойка должна зонировать пространство. В этом случае мебель должна отличаться от кухонного гарнитура и по цвету, и по материалу, быть яркой и контрастной.

    Контрастная барная стойка в квартире-студии.

    Хороший вариант размещения барной стойки – между кухней и присоединенной лоджией (балконом). Расположение около стены сэкономит еще больше места, а если там же расположен радиатор отопления, то мебель сможет удачно скрыть его от посторонних глаз.

  • 4

    Круглый стол

    Круглый стол, стоящий у окна, - идеальный вариант для кухни.

    Несмотря на то, что круглый стол является самым популярным вариантом при обустройстве столовой на крохотной кухне, у него тоже есть ряд особенностей, которые необходимо учитывать.

    Первое, о чем стоит задуматься – это безопасность. Казалось бы, что может быть безопаснее мебели без острых углов? Однако, если посмотреть с другой стороны, то детям очень сложно контролировать свои действия, когда они сидят за таким столом. Они элементарно не смогут рассчитать движения, когда захотят, например, поставить кружку на поверхность, что приведет к бою посуды. Но со временем ребенок привыкнет к такому предмету мебели и ему будет проще обращаться с посудой и столовыми приборами.

    Стеклянный круглый стол не загромождает пространство.

    Что касается плюсов, то их гораздо больше. Круглый стол занимает намного меньше места, чем квадратный или прямоугольный, особенно, если поставить его вплотную к окну. Во время трапезы вам не будут мешать его ножки, поэтому сидеть будет максимально удобно. За таким предметом интерьера можно разместить много людей, все зависит от выбранного размера. К тому же, он создает уютную, романтическую атмосферу и отлично вписывается в любой интерьер.

До и после: примеры того, как можно прокачать свое жилище (Фото)

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Интерьер, Уют, Кухня, Столовая, Маленькая кухня.
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