Столовая на маленькой кухне: советы для уютного обустройства (Фото)

1 Столовая на лоджии/балконе Столовая на балконе станет уютным местом для трапезы. Если из вашей кухни имеется выход на балкон или лоджию, то вам повезло – вы вполне можете организовать столовую там. Хорошо, если они изначально будут утеплены и застеклены. Если же нет, то придется над этим поработать и только после завершения ремонта переносить туда обеденную группу. Столовая на балконе или лоджии смотрится очень красиво и имеет массу преимуществ. Во-первых, вы сможете трапезничать и наслаждаться прекрасным видом (если, конечно, балкон выходит не во двор). Во-вторых, там будет по-настоящему уютно, особенно, когда вы постелите теплый пол, чтобы и зимой в этой комнате было комфортно находиться. А, в-третьих, вы сможете сэкономить ценные квадратные метры непосредственно в самой квартире, что тоже немаловажно. Совет: Если размеры балкона позволяют, кухню можно полностью перенести туда. Там можно разместить весь гарнитур, столешницу, электрические приборы и так далее.

2 Стол-трансформер Стол-трансформер компактный и занимает минимум места. Этот вариант, к сожалению, будет актуальным лишь в том случае, если в квартире живет не более трех человек, так как стол-трансформер отличается небольшими габаритами. Однако для небольшой семьи он идеально подойдет. Стол не занимает много места, при необходимости его возможно разложить, чтобы посидеть, например, с друзьями, а потом вернуть в исходное положение. Покупка подобного предмета интерьера позволить сэкономить пространство и дать себе место для маневров. Есть у стола-трансформера и еще несколько преимуществ, среди которых: разнообразие моделей (можно с легкостью подобрать необходимые размеры, цвет, материал, форму), легкость в эксплуатации, надежность механизмов, которые позволят эксплуатировать мебель на протяжении многих лет, возможность менять высоту (функция предусмотрена не во всех моделях).

3 Барная стойка Барная стойка - отличное решение, если в доме проживают 1-3 человека. Барная стойка также является неплохим вариантом для людей, которые страдают от нехватки места на кухне. Она компактная и при желании может использоваться не только в качестве обеденной зоны, но и в качестве столешницы. Также при желании можно расширить функциональность данного предмета интерьера – расположить в углу мелкую бытовую технику, сверху добавить навесные шкафчики. Кроме того, в комплекте с барной стойкой иногда идут ящики, полки, рейлинги и ряд других полезных конструкций, которые безусловно не будут лишними на кухне. Если у вас квартира-студия, то данная мебель поможет еще и разделить пространство на зоны, отделяя гостиную от кухни. Барная стойка для зонирования пространства в квартире-студии. Однако нельзя не вспомнить и о некоторых недостатках. Учитывая тот факт, что высота барной стойки обычно составляет 110-120 см от пола, то в комплекте с ней нужно будет покупать специальные стулья, оснащенные подставками для ног. Кроме того, такой вариант абсолютно неприемлем, если в семье есть маленькие дети и пожилые люди. Если вы все-таки решились на покупку, то выбирайте модели с полукреслами и мягкой обивкой. Ножки должны устойчиво стоять на полу и не скользить, а посадка обязана быть удобной. Для максимального удобства, на стене напротив барной стойки можно расположить телевизор. Что касается цвета и материала, то здесь есть два решения. Первое состоит в том, что вы подбираете предмет интерьера в тон кухни. Так она сольется с фоном и поддержит общую идею, не будет выбиваться из интерьера, создавая впечатление единого целого. Барная стойка, выполненная в едином стиле с кухней. Второе решение кардинально отличается от первого и используется в том случае, если барная стойка должна зонировать пространство. В этом случае мебель должна отличаться от кухонного гарнитура и по цвету, и по материалу, быть яркой и контрастной. Контрастная барная стойка в квартире-студии. Хороший вариант размещения барной стойки – между кухней и присоединенной лоджией (балконом). Расположение около стены сэкономит еще больше места, а если там же расположен радиатор отопления, то мебель сможет удачно скрыть его от посторонних глаз.