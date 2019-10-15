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В помощь хорошей хозяйке: аксессуары, облегчающие работу по дому

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В помощь хорошей хозяйке: аксессуары, облегчающие работу по дому
23:31 Вт, 15 Октябрь 2019 Телеграф odomah.org Фото: pixabay.com

Простые, но гениальные кухонные аксессуары в помощь.

  • 1

    Вниманию читателей новый обзор в котором были собраны самые лучшие из числа последних аксессуары для кухни. Каждый из них способен существенно облегчить работу по дому.

    Самое главное, что все собранные здесь устройства отличаются простотой, надежностью и доступностью.

    Красивое приспособление для разделения яичного желтка от белка

    Для любителей выпечки удачное приспособление по отделению желтка от белка.

  • 2

    Веселые формочки для яичницы

    Самое простое блюдо возможно приготовить весьма необычным образом, что вдохнет в серые дни новизны и положительного настроения.

  • 3

    Простой слайсер для бананов

    Удобное приспособление для нарезки бананов, что станет просто лучшим помощником на кухне.

  • 4

    Устройство для очистки овощей и фруктов

    Практичное изобретение для кухни, которое позволит быстро нарезать и почистить овощи и фрукты.

  • 5

    Ножницы для зелени

    Лучший вариант для нарезки специй и трав в виде необычных ножниц, что не могут не понравится.

  • 6

    Необычная сахарница

    Необычный вариант оформления сахарницы, которая непременно приглянется и порадует глаз.

  • 7

    Половник в виде лохнесского чудовища

    Милый половник для кухни в виде лохнесского чудовища, что создаст хорошее настроение и настроит на положительный лад.

  • 8

    Компактный заварник для чая

    Отличное решение для любителей чая мини-заварник в виде милого ламантина.

  • 9

    Набор мерных ложечек, стилизованный под швейцарский нож

    Швейцарский нож в стиле мерные ложки, что станет находкой для любой кухни.

  • 10

    Набор посуды "матрешка" для компактного хранения

    Отличный набор для кухни из девяти предметов, которые явно сэкономят пространство.

  • 11

    Цифровая мерная ложка

    Оригинальная мерная ложка, которая дает точные измерения от 10 унций до 283 граммов.

  • 12

    Скалка с рельефной гравировкой

    Скалка с необычной гравировкой, что позволит создать узоры на любимом печенье.

  • 13

    Многоцелевая разделочная доска

    При помощи такой доски возможно промыть овощи, вырезать и переносить.

  • 14

    Два в одном: и помыть, и порезать

    Совмещение раковины и разделочной доски, что станет вариантом сэкономить пространство на кухне.

  • 15

    Разделочная доска с контейнером для отходов

    Крутой пример оформления разделочной доски с контейнером, что станет просто находкой и понравится.

  • 16

    Разделочная доска с подставкой для планшета

    Удобный пример удачного обустройства рабочего места на кухне - доска с подставкой для планшета.

  • 17

    Подставка для планшета

    Современное дизайнерское решение для оформления места рабочего на кухне обустроенного подставкой для планшета.

  • 18

    Оригинальные формочки для льда

    Крутые формочки для льда в виде драгоценных камней, что станет нестандартным, но крутым решением.

  • 19

    Удобные специализированные разделочные доски

    Оптимально иметь на кухне разделочные доски для разных видов продуктов.

  • 20

    Экономия пространства на кухне за счет раковины

    Прекрасный вариант совместить раковину и разделочную лоску, что точно сэкономит пространство на кухне.

  • 21

    Необычная разделочная доска с емкостью для отходов

    Удобная разделочная доска с контейнером для отходов, что станет лучшим другом на кухне.

  • 22

    Оригинальная разделочная доска и подставка для приборов

    Необычный вариант создать такую оригинальную разделочную доску и подставку для приборов на кухне.

  • 23

    Разделочная доска на внутреннем углу стола

    Отличный пример размещения разделочной доски на кухне на стыке столов.

Столовая на маленькой кухне: советы для уютного обустройства (Фото)

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Помощь, Кухня, Аксессуары, Хозяйка, Приспособления, Работа по дому.
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