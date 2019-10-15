В помощь хорошей хозяйке: аксессуары, облегчающие работу по дому

1 Вниманию читателей новый обзор в котором были собраны самые лучшие из числа последних аксессуары для кухни. Каждый из них способен существенно облегчить работу по дому. Самое главное, что все собранные здесь устройства отличаются простотой, надежностью и доступностью. Красивое приспособление для разделения яичного желтка от белка Для любителей выпечки удачное приспособление по отделению желтка от белка.

2 Веселые формочки для яичницы Самое простое блюдо возможно приготовить весьма необычным образом, что вдохнет в серые дни новизны и положительного настроения.

3 Простой слайсер для бананов Удобное приспособление для нарезки бананов, что станет просто лучшим помощником на кухне.

4 Устройство для очистки овощей и фруктов Практичное изобретение для кухни, которое позволит быстро нарезать и почистить овощи и фрукты.

5 Ножницы для зелени Лучший вариант для нарезки специй и трав в виде необычных ножниц, что не могут не понравится.

6 Необычная сахарница Необычный вариант оформления сахарницы, которая непременно приглянется и порадует глаз.

7 Половник в виде лохнесского чудовища Милый половник для кухни в виде лохнесского чудовища, что создаст хорошее настроение и настроит на положительный лад.

8 Компактный заварник для чая Отличное решение для любителей чая мини-заварник в виде милого ламантина.

9 Набор мерных ложечек, стилизованный под швейцарский нож Швейцарский нож в стиле мерные ложки, что станет находкой для любой кухни.

10 Набор посуды "матрешка" для компактного хранения Отличный набор для кухни из девяти предметов, которые явно сэкономят пространство.

11 Цифровая мерная ложка Оригинальная мерная ложка, которая дает точные измерения от 10 унций до 283 граммов.

12 Скалка с рельефной гравировкой Скалка с необычной гравировкой, что позволит создать узоры на любимом печенье.

13 Многоцелевая разделочная доска При помощи такой доски возможно промыть овощи, вырезать и переносить.

14 Два в одном: и помыть, и порезать Совмещение раковины и разделочной доски, что станет вариантом сэкономить пространство на кухне.

15 Разделочная доска с контейнером для отходов Крутой пример оформления разделочной доски с контейнером, что станет просто находкой и понравится.

16 Разделочная доска с подставкой для планшета Удобный пример удачного обустройства рабочего места на кухне - доска с подставкой для планшета.

17 Подставка для планшета Современное дизайнерское решение для оформления места рабочего на кухне обустроенного подставкой для планшета.

18 Оригинальные формочки для льда Крутые формочки для льда в виде драгоценных камней, что станет нестандартным, но крутым решением.

19 Удобные специализированные разделочные доски Оптимально иметь на кухне разделочные доски для разных видов продуктов.

20 Экономия пространства на кухне за счет раковины Прекрасный вариант совместить раковину и разделочную лоску, что точно сэкономит пространство на кухне.

21 Необычная разделочная доска с емкостью для отходов Удобная разделочная доска с контейнером для отходов, что станет лучшим другом на кухне.

22 Оригинальная разделочная доска и подставка для приборов Необычный вариант создать такую оригинальную разделочную доску и подставку для приборов на кухне.