Шале в Альпах для зимнего отдыха в Италии (Фото)

Участок, на котором расположен дом, представляет собой сложное место, с крутым склоном, подъёмом в гору и несколькими зданиями вокруг. Поэтому подъездной путь стал одним из ключевых и неизбежных пунктов проекта.
Дом обнаруживает себя издалека, то появляясь, то скрываясь среди других зданий, предлагая живописную перспективу для точного восприятия его размеров.
Но чтобы попасть внутрь, необходимо пройти путь, меняющий это восприятие — по мере движения ко входу объект постепенно уменьшается, трёхэтажное здание сменяется небольшой и уютной частью, обрамлённый лишь великолепным пейзажем.
Выбор ориентации на те или иные виды определяет план дома: на западе спроектированы прихожая и служебные помещения, на востоке расположилась большая гостиная зона, которая смотрит на долину и объединяет два тома в единое жидкое пространство.
В резиденции предусмотрены главная спальня на верхнем этаже, а также гостевые спальни, сауна и СПА на нижнем уровне.
Снаружи кажется, что дом «скользит» по земле и не утяжеляет ландшафт террасами.
Он уютно укутан отделкой из дерева, как и многие представители традиционной альпийской архитектуры, которая выполняет солнцезащитную и энергосберегающую функции.
Изнутри мы видим впечатляющий объём с открытой бетонной крышей, которая следует за наклоном двух томов с разной высотой.