Шале в Альпах для зимнего отдыха в Италии (Фото)

1 Участок, на котором расположен дом, представляет собой сложное место, с крутым склоном, подъёмом в гору и несколькими зданиями вокруг. Поэтому подъездной путь стал одним из ключевых и неизбежных пунктов проекта.

2 Дом обнаруживает себя издалека, то появляясь, то скрываясь среди других зданий, предлагая живописную перспективу для точного восприятия его размеров.

3 Но чтобы попасть внутрь, необходимо пройти путь, меняющий это восприятие — по мере движения ко входу объект постепенно уменьшается, трёхэтажное здание сменяется небольшой и уютной частью, обрамлённый лишь великолепным пейзажем.

4 Выбор ориентации на те или иные виды определяет план дома: на западе спроектированы прихожая и служебные помещения, на востоке расположилась большая гостиная зона, которая смотрит на долину и объединяет два тома в единое жидкое пространство.

5 В резиденции предусмотрены главная спальня на верхнем этаже, а также гостевые спальни, сауна и СПА на нижнем уровне.

6 Снаружи кажется, что дом «скользит» по земле и не утяжеляет ландшафт террасами.

7 Он уютно укутан отделкой из дерева, как и многие представители традиционной альпийской архитектуры, которая выполняет солнцезащитную и энергосберегающую функции.