Скачать
Суббота, 02.11.2019
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
НАПК и Минюст утвердило порядок доступа контроля деклараций
В Крыму из СИЗО вышел журналист Алексей Назимов
В Крыму из СИЗО вышел журналист Алексей Назимов
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Вернидуб: Впервые слышу, что возглавлю Шахтер
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали
Blizzard анонсировала Overwatch 2: что показали

Шале в Альпах для зимнего отдыха в Италии (Фото)

Смотрите фото (12)
Шале в Альпах для зимнего отдыха в Италии (Фото)
02:42 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: kykyryzo.ru

Проектное бюро GEZA Gri e Zucchi Architettura создало современное шале в Кампоросо ин Валканале, Италия.

  • 1

    Участок, на котором расположен дом, представляет собой сложное место, с крутым склоном, подъёмом в гору и несколькими зданиями вокруг. Поэтому подъездной путь стал одним из ключевых и неизбежных пунктов проекта.

  • 2

    Дом обнаруживает себя издалека, то появляясь, то скрываясь среди других зданий, предлагая живописную перспективу для точного восприятия его размеров.

  • 3

    Но чтобы попасть внутрь, необходимо пройти путь, меняющий это восприятие — по мере движения ко входу объект постепенно уменьшается, трёхэтажное здание сменяется небольшой и уютной частью, обрамлённый лишь великолепным пейзажем.

  • 4

    Выбор ориентации на те или иные виды определяет план дома: на западе спроектированы прихожая и служебные помещения, на востоке расположилась большая гостиная зона, которая смотрит на долину и объединяет два тома в единое жидкое пространство.

  • 5

    В резиденции предусмотрены главная спальня на верхнем этаже, а также гостевые спальни, сауна и СПА на нижнем уровне.

  • 6

    Снаружи кажется, что дом «скользит» по земле и не утяжеляет ландшафт террасами.

  • 7

    Он уютно укутан отделкой из дерева, как и многие представители традиционной альпийской архитектуры, которая выполняет солнцезащитную и энергосберегающую функции.

  • 8

    Изнутри мы видим впечатляющий объём с открытой бетонной крышей, которая следует за наклоном двух томов с разной высотой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (12)

Все по теме:

Италия, Альпы, Отдых, Дом и сад.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гороскоп на завтра, 2 ноября 2019: все знаки Зодиака
02 Renault выпустит очередной автомобиль для развивающихся стран
03 В "Евросолидарности" прокомментировали возбуждение дел против Федины и Звиробий
04 Nord Stream 2: Польский эксперт озвучил лучший и худший шаг для Украины
05 В "Слуге народа" хотят легализовать самогоноварение
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В &quot;Укрзализныце&quot; сократят административный персонал
В "Укрзализныце" сократят административный персонал
В столичном метро возможны изменения в работе
В столичном метро возможны изменения в работе
Трюдо отказался от своей хэллоуинской традиции
Трюдо отказался от своей хэллоуинской традиции
Звезда &quot;Игры престолов&quot; сыграет в постапокалиптическом сериале &quot;Сквозь снег&quot;
Звезда "Игры престолов" сыграет в постапокалиптическом сериале "Сквозь снег"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь