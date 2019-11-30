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Маленькие ванны тоже могут быть удобными: как правильно использовать пространство

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Маленькие ванны тоже могут быть удобными: как правильно использовать пространство
14:45 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

К сожалению, небольшое количество людей могут похвастаться просторной ванной, где бы поместились все необходимые вещи.

Сегодня вопрос обустройства многофункциональных маленьких ванных комнат не являются проблемой. Как использовать каждый сантиметр ванны с пользой – читайте в материале.

Классическим способом экономии места является отказ от ванны, однако в этом вопросе никогда не бывает единодушия. Кто-то готов смириться с отсутствием ванны, а кому-то только душевой кабины мало.

Универсальные советы по экономии места в ванной комнате

Куда девать стиральную машинку

Современная сантехника позволяет установить стиральную машинку под умывальник. Для этого, необходимо купить умывальник с боковым сливом вместо классического прямого. В таком случае сливной колено не будет мешать установке машинки под ним.

Однако, не забывайте, что стандартная стиральная машина не поместится под умывальником, тут понадобится меньшая модель.

Освещение в маленькой ванной комнате

Лучше всего подойдут светильники, которые дают рассеянный свет и имеют небольшие габариты.

Также стоит подобрать светлую краску для стен и потолка – визуально будет казаться будто комната больше.

Мелочи в ванной

Полотенца, халаты, шампуни, косметика – вещи, которые традиционно занимают много места. Куда их деть?

Подвесная полочка над раковиной или унитазом. Однако над раковиной часто висит зеркало, а для установки полочки над унитазом надо иметь ванную с высокими потолками.

Если место под умывальником не занято, не давайте ему пустовать – установите туда шкафчик, в котором поместится весь арсенал флаконов с бытовой химией, косметикой или другие мелочи.

Такие шкафчики часто продаются уже вместе с умывальником и выглядят очень органично.

Лучшие идеи, которые помогут увеличить потенциал самых маленьких пространств

Место под ванной. Если вы таки не решились отказаться от ванны, то следует использовать пустующее пространство под ней. Под ванной можно установить специальный экран с полочками для бытовой химии. Таким образом вы облагораживаете внешний вид самой ванны и используете место вокруг нее с пользой.

Однако такой вариант не подойдет семьям с маленькими детьми. Опасные флаконы могут угрожать их здоровью и даже жизни.

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Ремонт, Дом, Ванная, Обустройство, Маленькая ванная, Дом и сад.
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