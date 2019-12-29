Лунный посевной календарь с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 30 декабря 2019 по 5 января 2020 года

30 Декабря 2019, Понедельник 4 лунный день: Растущая луна. Проверьте температуру и влажность воздуха в хранилищах.

31 Декабря 2019, Вторник 5 лунный день: Растущая луна. Благоприятны поливы и подкормки цветущим растениям.

1 Января 2020, Среда 6 лунный день: Растущая луна. Опрыскивайте благоприятные комнатные растения.

Народная примета на день: Если ночь на первое января звездна, то быть по лету большому урожаю ягод. Каков первый день января, таков и первый день лета.

2 Января 2020, Четверг 7 лунный день: Растущая луна. Проведите сухие поливы рыхлением земли в горшках.

3 Января 2020, Пятница 8 лунный день: Первая четверть. Обеспечьте дополнительную подсветку комнатным цветам.

4 Января 2020, Суббота 9 лунный день: Растущая луна. Приобретайте семена, сажайте корнеплоды в закрытом грунте.

5 Января 2020, Воскресенье 10 лунный день: Растущая луна. Проведите внекорневые подкормки, поливы и опрыскивание.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.