Лунный посевной календарь с 30 марта по 5 апреля 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 30 марта по 5 апреля 2020 года

29 марта 2020 года 4:39 до 31 марта 2020 года 14:44 растущая Луна в знаке Близнецов.

Благоприятное время: для раскрытия винограда и деревьев от зимнего укрытия; для посева семян цветов на рассаду; для профилактического опрыскивания плодовых деревьев и ягодных кустарников от вредителей и болезней.

Неблагоприятный период: для полива комнатных растений и рассады; для посева семян овощей; для пикировки рассады.

31 марта 2020 года 14:44 до 2 апреля 2020 года 21:27 растущая Луна в знаке Рака. 2 четверть - 1 апреля 2020 года в 13:20.

Благоприятное время: для посева на рассаду семян огурца и др. тыквенных; для полива комнатных растений и рассады.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении 12 часов до и после смены фазы Луны.

2 апреля 2020 года 21:27 до 5 апреля 2020 года 0:19 растущая Луна в знаке Льва.

Благоприятное время: для посева на рассаду семян томата, перца, кукурузы, подсолнечника; для перепрививки деревьев; для посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников.

Неблагоприятный период: нет.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.