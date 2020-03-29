Лунный посевной календарь с 30 марта по 5 апреля 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 30 марта по 5 апреля 2020 года
Благоприятное время: для раскрытия винограда и деревьев от зимнего укрытия; для посева семян цветов на рассаду; для профилактического опрыскивания плодовых деревьев и ягодных кустарников от вредителей и болезней.
Неблагоприятный период: для полива комнатных растений и рассады; для посева семян овощей; для пикировки рассады.
Благоприятное время: для посева на рассаду семян огурца и др. тыквенных; для полива комнатных растений и рассады.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении 12 часов до и после смены фазы Луны.
Благоприятное время: для посева на рассаду семян томата, перца, кукурузы, подсолнечника; для перепрививки деревьев; для посадки саженцев плодовых деревьев и ягодных кустарников.
Неблагоприятный период: нет.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.