Лунный посевной календарь с 25 по 31 мая 2020 года

Урожайность большинства плодовых культур во многом зависит от того, в какую фазу луны семена или рассада были посажены в землю.

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.

Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.

Лунный посевной календарь дачника с 25 по 31 мая 2020 года

25 мая 2020 года 2:10 до 27 мая 2020 года 9:34 растущая Луна в знаке Рака.

Благоприятное время: для высадки рассады огурца, бахчевых, перца, баклажана в открытый грунт; для стрижки газона; для полива растений.

Неблагоприятный период: нет.

27 мая 2020 года 9:34 до 29 мая 2020 года 14:41 растущая Луна в знаке Льва.

Благоприятное время: для высадки рассады томата в открытый грунт; для посева семян гречихи, подсолнечника, газонных трав; для высадки рассады клубники.

Неблагоприятный период: нет.

29 мая 2020 года 14:41 до 31 мая 2020 года 17:39 растущая Луна в знаке Девы. 2 четверть - 30 мая 2020 года в 6:29.

Благоприятное время: для отгибания и укладки в землю побегов ягодных кустарников и декоративных растений для укоренения; для прореживания всходов корнеплодов.

Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении 12 часов до и после смены фазы Луны.

Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.