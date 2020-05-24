Лунный посевной календарь с 25 по 31 мая 2020 года

Известно, что корнеплоды и наземные растения реагируют на изменения фаз луны диаметрально противоположно.
Принято считать, что растения, которые "растут вверх" нужно сажать на растущей Луне, а растения, которые "растут вниз" - на убывающей. К первой группе относятся баклажаны, капуста, помидоры, огурцы и другие растения, основное формирование плодов которых происходит над поверхностью земли. Ко второй группе принадлежат свекла, лук, морковь и другие корнеплоды. Плоды этих растений формируются преимущественно под землей.
Лунный посевной календарь дачника с 25 по 31 мая 2020 года
Благоприятное время: для высадки рассады огурца, бахчевых, перца, баклажана в открытый грунт; для стрижки газона; для полива растений.
Неблагоприятный период: нет.
Благоприятное время: для высадки рассады томата в открытый грунт; для посева семян гречихи, подсолнечника, газонных трав; для высадки рассады клубники.
Неблагоприятный период: нет.
Благоприятное время: для отгибания и укладки в землю побегов ягодных кустарников и декоративных растений для укоренения; для прореживания всходов корнеплодов.
Неблагоприятный период: для посева и посадки в течении 12 часов до и после смены фазы Луны.
Категорически не подходят для посадок и пересадок Полнолуние и Новолуние.