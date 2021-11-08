Новый уровень борьбы за экологию: министр записал обращения, стоя по колено в воде (видео)

Глобальное потепление сильнее всего ударит по тихоокеанским странам.

Власти островного государства Тувалу как никто другой обеспокоены глобальными изменениями климата на нашей планете. Большая часть островов тихоокеанского государства находится лишь в паре метров над уровнем моря, а потому дальнейшее его повышение может привести к тому, что страна попросту уйдет под воду. Чтобы привлечь внимание к этой проблеме, глава МИД Тувалу записал оригинальное обращение к членам климатической конференции ООН, которая проходит в Глазго.

Как видно на фото, обнародованном пресс-службой ведомства, министр Саймон Кофе записал обращение возле трибуны, установленной прямо в море.

При этом сам он стоял по колена в воде, одетый в костюм и шорты.

В своем обращении для участников саммита он напомнил, что именно тихоокеанские государства могут столкнуться с наибольшими угрозами из-за таяния ледников и глобального потепления.

Обращение было записано на берегу острова Фонгафале, который поднимается над уровнем моря всего на 3-5 метров, при этом климатологи ожидают, что к концу столетия уровень моря поднимется на 1,5 метра.

Выступление министра будет показано на саммите COP26 во вторник, 9 ноября.

Тувалу на карте мира

Как сообщалось ранее, из-за проблем с потеплением серьезные изменения могут вскоре произойти у судоходной отрасли. Из-за требования снизить объемы выбросов, корабли могут вернуться к практике использования парусов. Некоторые производители начнут тестировать свои наработки уже в 2022 году.