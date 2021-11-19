Грядет экологическая катастрофа? На Сумщине разлилась нефть (фото)

На месте работают специалисты, чтобы установить причину аварии и ее последствия для природы.

В Сумской области на распаханное поле разлилась нефть из прорвавшегося нефтепровода "Лутище-Качановка". Площадь разлива смеси нефти и воды — 210 квадратных метров.

Об этом сообщает Госэкоинспекция.

На этом участке сейчас отбираются пробы грунта, чтобы определить степень и масштаб загрязнения. По неизвестной причине нефтепровод разгерметизировался и жидкость стала поступать на поле.

На месте работают сотрудники "Охтырканефтегаз" чтобы установить причины аварии и ликвидировать.

Разливы нефти негативно влияют на экологию, наносят вред окружающей среде, растениям и животным. На ликвидацию последствий для экосистемы могут уходить месяцы. Одной из опасностей является химическая токсичность, которая может привести к гибели живых организмов.

Для нефтяного загрязнения на грунте характерно то, что растения могут расти на месте разлива, нефть вымывается дождями и выветривается. Опасность состоит в том, что она может проникнуть в глубокие слои почвы.

Ранее "Телеграф" писал, что жители Днепра жалуются на смог — в городе фиксируют высокий уровень загрязнения в районе заводов.