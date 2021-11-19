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Грядет экологическая катастрофа? На Сумщине разлилась нефть (фото)

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Нефть разлилась по полю Новость обновлена 19 ноября 2021, 19:50
Нефть разлилась по полю

На месте работают специалисты, чтобы установить причину аварии и ее последствия для природы.

В Сумской области на распаханное поле разлилась нефть из прорвавшегося нефтепровода "Лутище-Качановка". Площадь разлива смеси нефти и воды — 210 квадратных метров. 

Об этом сообщает Госэкоинспекция. 

На этом участке сейчас отбираются пробы грунта, чтобы определить степень и масштаб загрязнения. По неизвестной причине нефтепровод разгерметизировался и жидкость стала поступать на поле. 

На месте работают сотрудники "Охтырканефтегаз" чтобы установить причины аварии и ликвидировать. 

Разливы нефти негативно влияют на экологию, наносят вред окружающей среде, растениям и животным. На ликвидацию последствий для экосистемы могут уходить месяцы. Одной из опасностей является химическая токсичность, которая может привести к гибели живых организмов. 

Для нефтяного загрязнения на грунте характерно то, что растения могут расти на месте разлива, нефть вымывается дождями и выветривается. Опасность состоит в том, что она может проникнуть в глубокие слои почвы. 

Ранее "Телеграф" писал, что жители Днепра жалуются на смог — в городе фиксируют высокий уровень загрязнения в районе заводов.

Теги:
#Экология #Сумская область #Нефть #Разлив нефти
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