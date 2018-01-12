58-летний профессиональный фотограф и режиссер Брайан Скерри (Brian Skerry) живет в Бостоне, штат Массачусетс, США.

58-летний профессиональный фотограф и режиссер Брайан Скерри (Brian Skerry) живет в Бостоне, штат Массачусетс, США. Брайан специализируется на морских животных и подводном мире, он снимает изображения, которые не только передают тайну и красоту моря, но и призывают обратить внимание на насущные проблемы, которые ставят под угрозу океаны и их обитателей. Брайан работает фотожурналистом National Geographic, он провел более 10 000 часов под водой, делая восхитительные снимки.