Самые смешные фотографии дикой природы из разных уголков мира из финала конкурса Comedy Wildlife Photography Awards.

Самые смешные фотографии дикой природы из разных уголков мира из финала конкурса Comedy Wildlife Photography Awards. Жюри международного фотоконкурса отобрало самые удачные и забавные работы, присланные участниками в этом году. Конкурс основали фотографы из Танзании Пол Джойнсон-Хикс и Том Суллам. Они говорят, что главная цель мероприятия не в том, чтобы показать, как много комичного в мире животных, а все-таки в том, чтобы привлечь внимание к сохранению природной среды.