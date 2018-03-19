Аисты, которые вернулись из теплых краев, страдают от холода и голода.

Аисты, которые вернулись из теплых краев, страдают от холода и голода. Сейчас их спасают экологи, активисты и работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Как сообщают корреспонденты Укринформа, в Черновцах спасатели позаботились о сотне аистов, которые вернулись на буковинские водоемы. По информации пресс-службы Управления ГСЧС Украины в Черновицкой области, 18 марта на линию 101 поступило сообщение, что в Черновцах на ул. Фестивальной к водоему прилетели аисты. Из-за низкой температуры воздуха около сотни птиц начали замерзать и нуждались в помощи. Местные жители, заметив это, обратились в Службу спасения.