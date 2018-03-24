Гибриды волков и собак иногда рождаются даже в дикой природе. А искусственные попытки выведения новой породы были начаты ещё несколько столетий назад.

Гибриды волков и собак иногда рождаются даже в дикой природе. А искусственные попытки выведения новой породы были начаты ещё несколько столетий назад. Сегодня в мире существуют как минимум две признанных и несколько десятков неофициальных пород волкособов. В некоторых странах они запрещены в качестве домашних животных. Хотя эксперты признают, что волкособы нисколько не опаснее других крупных пород собак.