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В водоемах Украины может исчезнуть рыба

Рыба
11:11 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина

Новости экологии: В последнее издание Красной книги Украины, в 2009 году, вошло более 70 видов аборигенной рыбы, как исчезающие виды.

В водоемах Украины к 2050 году может исчезнуть рыба из-за слишком большого промышленного вылова, промышленных загрязнений и браконьерства, сообщают в пресс-службе ассоциации рыболовов Украины.

"И это проблема не только отечественных водоемов, но и мирового уровня. Так как рыбные запасы в Мировом Океане крайне истощены. Виной этому: браконьерство, чрезмерный промышленный вылов и загрязнения окружающей среды. Эксперты организации ссылаются на данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), которые говорят, что 90% морских рыболовных промыслов уже освоено. Из них 60% активно используются, а запасы еще 30% истощены или близки к этому", - говорится в сообщении.

В ассоциации отметили, что в украинских водоемах, в основном перелов угрожает хищной речной рыбе. Именно ее популяция сегодня особенно чувствительна и требует восстановления.

"По утверждению ученых 90 процентов видов крупных хищных рыб уже никогда не смогут восстановиться к прежней численности - в том числе, щука, судак, сом", - сообщили в организации.

Рыбные ресурсы в Черном море серьезно подорваны. Особенно это ощущает на себе прибрежный лов. Загрязнения промышленными и бытовыми стоками, нерациональное ведение рыбного хозяйства и неподобающее охрана водных живых ресурсов поставили многие виды рыбы на грань выживания. В первую очередь это коснулось ценных видов рыбы: черноморская камбала катран, скумбрия, сарган, кефалевые виды, морской судак. Значительный вред наносит и браконьерство, которое за последние годы достигло угрожающих масштабов, приобретя признаки организованной преступности. Сейчас отечественные браконьеры вылавливают остатки вымирающих представителей осетровых рыб.

Украинские экологи утверждают, что сегодня гибель Азовского моря кажется неминуемой из-за непрекращающегося уничтожения рыбы. Для отлова в полноценном промышленном масштабе осталось только три вида рыбы: тюлька, бычок и хамса, другие вылавливаются в мизерном количестве.

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Новости экологии, Азовское море, Браконьерство, Рыба, Черное море, Экология.
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