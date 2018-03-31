Подборка снимков с животными, типичными для Австралийского континента.

Подборка снимков с животными, типичными для Австралийского континента. Животные Австралии прекрасно передают яркий и самобытный характер этого континента. Австралийская фауна очень разнообразна, она может похвастаться большим количеством редких экземпляров, которых не встретишь в других уголках планеты. Стоит отметить, что из двухсот тысяч видов животных больше восьмидесяти процентов – виды уникальные, характерные только для этого региона. Но ведь не каждый может совершить столь длительное путешествие к австралийским землям. Поэтому предлагаем вам посмотреть нашу подборку и узнать что-то новое для себя.