Вы когда-нибудь задумывались, какое самое маленькое животное в мире?

Вы когда-нибудь задумывались, какое самое маленькое животное в мире? Тогда, вы пришли в нужное место. Некоторые животные настолько малы, что вы не поверите своим глазам. От лягушек до лошадей — различные виды животных со всего мира, имеющие крошечный размер. Что еще более интересно, так это то, что ученые и исследователи только недавно нашли многих из этих животных. Любопытно узнать, каких миниатюрных зверей мы нашли? Вот 13 самых маленьких животных в мире, в существование которых вы не поверите.