Животный мир полон красивых и загадочных процессов, но в природе существует настоящее волшебство именуемое метаморфозом.

Животный мир полон красивых и загадочных процессов, но в природе существует настоящее волшебство именуемое метаморфозом. Этот удивительный процесс включает в себя превращение из одной формы живого существа в абсолютно другую, как правило, более симпатичную, например как метаморфоз из неприятной на вид гусеницы в прекрасную бабочку или мотылька. Но как не странно многие из гусениц, которых вы увидите в продолжение статьи, выглядят столь же впечатляюще, как и их конечная форма.