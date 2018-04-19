https://telegraf.com.ua/files/2018/04/gravitational-waves-neutron-stars-first-time-ever-artist-impression_10241-150x90.jpg Экология https://telegraf.com.ua/ekologiya/4018535-okeanarium-s-musorom-vmesto-ryib-greenpeace-provela-aktsiyu-okean-budushhego.html
Океанариум с мусором вместо рыб: Greenpeace провела акцию "Океан будущего"
Новости экологии: По данным организации, супермаркеты в Великобритании оставляют 800 тысяч тонн пластикового мусора ежегодно.
Организация "Greenpeace" провела акцию "Океан будущего". Дети посетили океанариум, где вместо рыб, скатов и медуз плавало мусора. Экологи разместили даже таблички с информацией о разных видах мусора, так же как обычно представляют разные биологические виды. Видео акции опубликовано на YouTube.
Таким образом "Greenpeace" показали, каким будет океан в будущем, если не заботиться об утилизации и переработке отходов и уменьшении использования вредных материалов. "Супермаркеты в Великобритании оставляют 800 тысяч тонн пластикового мусора ежегодно", - привели экологи в своем видео ужасные данные, призвав подписать петицию.
Telegraf.com.ua