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Океанариум с мусором вместо рыб: Greenpeace провела акцию "Океан будущего"

"Океан будущего" по версии Greenpeace
17:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: скриншот

Новости экологии: По данным организации, супермаркеты в Великобритании оставляют 800 тысяч тонн пластикового мусора ежегодно.

Организация "Greenpeace" провела акцию "Океан будущего". Дети посетили океанариум, где вместо рыб, скатов и медуз плавало мусора. Экологи разместили даже таблички с информацией о разных видах мусора, так же как обычно представляют разные биологические виды. Видео акции опубликовано на YouTube.

Таким образом "Greenpeace" показали, каким будет океан в будущем, если не заботиться об утилизации и переработке отходов и уменьшении использования вредных материалов. "Супермаркеты в Великобритании оставляют 800 тысяч тонн пластикового мусора ежегодно", - привели экологи в своем видео ужасные данные, призвав подписать петицию.

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Все по теме:

Новости экологии, "Океан будущего", Greenpeace, Загрязнение океана, Пластик.
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