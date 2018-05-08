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Тапанульский орангутан на грани исчезновения

Тапанульский орангутан
15:53 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото из открытых источников

Новости экологии: Самый редкостный вид обезьян в мире может исчезнуть из-за вреда людей.

Самый редкостный вид обезьян тапанульский орангутан, найденный в южном районе Тапанули в Индонезии может исчезнуть из-за вредоносной деятельности людей.

"Меньше 800 обезьян выживают, и их жизнь под угрозой из-за мегапроектов, вырубки лесов, строительства дорог и браконьерства", – рассказал автор исследования доктор Шон Слоун.

Наибольшую угрозу их выживанию составляет строительства новой гидроэлектростанции в ущелье леса, где живет подавляющее большинство Тапанульских орангутанов.

"За 40 лет проведения исследований я не видел ничего более драматического. Если не принять срочных мер, это может привести к экологическому Армагеддону для одного из ближайших живых родственников", – уверяет ответственный за проведение исследования профессор Уильям Лоренс.

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Новости экологии, Вымирание, Исчезновение, Обезьяна, Орангутан, Тапанульский орангутан.
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