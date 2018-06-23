Насекомые — это неотъемлемая часть экосистемы нашей планеты, которые постоянно находятся рядом с нами и порой докучают хуже самого надоедливого соседа.

Насекомые — это неотъемлемая часть экосистемы нашей планеты, которые постоянно находятся рядом с нами и порой докучают хуже самого надоедливого соседа. На планете Земля более 5 млн. различных видов насекомых, 1 млн. из которых являются опасными, в том числе для человека. Специально для вас мы отобрали 8 самых опасных для человека насекомых, с которыми лучше не встречаться.