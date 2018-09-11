Фотографии и история о месте, которое спасает тюленей от негативного воздействия человека.

Фотографии и история о месте, которое спасает тюленей от негативного воздействия человека. В маленькой нидерландской деревушке Питербюрен расположен один из крупнейших в мире тюленьих приютов, где сотрудники центра и волонтеры возвращают в дикую природу тех животных, которые пострадали от действий человека, от того давления, которое он оказывает на природу. С начала работы центра в 1971 году в море вернулись 14 000 животных. Так голландцы стараются защищать свой животный мир. Как же работает тюлений приют Лени 'т Харт?