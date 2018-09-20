Девон-рекс - представитель необычных котов, внешне схожих со сказочными персонажами из мира эльфов.

Девон-рекс - представитель необычных котов, внешне схожих со сказочными персонажами из мира эльфов. Эти милые зверьки всегда дружелюбны, с их присутствием на душе становится легче и теплее. Они относятся к числу одних из лучших питомцев для своих хозяев, поскольку легко адаптируются к любым условиям. Еще одна особенность представителей девон-рексов заключается в том, что они не вызывают аллергической реакции у людей с аллергией на животных.