Енота вылечили и выходили, она подружилась с двумя собаками, которые жили у Янг, и теперь неразлучно следует за ними.

В 2014 году Рози Кэмп из города Нассау, столицы Багамских Островов, нашла во дворе упавшего с дерева детеныша енота. Матери животного нигде не было видно, поэтому женщина и ее дочь Рози Янг решили приютить енотика. Ее назвали Тыквой (енот оказался девочкой). Енота вылечили и выходили, она подружилась с двумя собаками, которые жили у Янг, и теперь неразлучно следует за ними. Тыква и себя считает собакой.