Красивые викунье, которые на грани между жизнью и смертью.

Красивые викунье, которые на грани между жизнью и смертью. Древние индейцы считали их посланниками богов и никогда не одомашнивали, чтобы «не обидеть». Ну а как еще можно относиться к этим очаровательным грациозным созданиям, шерсть которых стоит бешеные деньги? Викуньи – животные уникальные. У себя на родине они находятся под государственной защитой, и на сегодняшний день им угрожает разве что стрижка. А ведь каких-то сто-двести лет назад викуньи находились на грани полного истребления.