Ученые выяснили, что самки пауков-скакунов выкармливают детенышей на протяжении 40 дней

Новости экологии: Определенный вид пауков-скакунов кормит детенышей "молоком" даже после того, как те могут позаботиться о себе.

Ученые из Китайской академии наук в Юннане заявили о том, что самки некоторых видов пауков-скакунов кормят детенышей жидкостью, похожей на молоко. При этом процесс выкармливания продолжается даже после того, как маленькие пауки могут сами позаботиться о себе.

В ходе исследования ученые наблюдали за колониями Toxeus magnus в естественной среде. Несмотря на то, что эти пауки не живут в колониях, они создают гнезда, в которых могут содержаться несколько молодых пауков.

Исследователи наблюдали за 19 гнездами. В каждом из них самки выводили потомство, и при этом ученые наблюдали одну и ту же необычную тенденцию, которая поначалу их озадачила: мать-паучиха не приносила в гнездо еду, но ее детеныши росли. На 20 день маленькие пауки достигли размера в 3,5 миллиметра и исследователи заметили, что они припадают к матерям так же, как и млекопитающие, которые кормятся молоком.

Оказалось, что паучихи кормят детенышей жидкостью, которая напоминает молоко. Сначала она откладывала ее внутри гнезда маленькими капельками, которые потреблял молодняк, а затем подросших детенышей она кормила тем же молоком из эпигастральной борозды - отверстия на брюхе, из которого появляются яйца. Эта жидкость состоит из сахара, жира и белка, содержание которого в ней в четыре раза выше, чем в коровьем молоке.

Ученые предполагают, что этим питательным веществом могут быть сжиженные неоплодотворенные яйца. Подобным образом детенышей выкармливают лягушки, которые откладывают такие яйца специально для того, чтобы их съело потомство.

В общей сложности, самки кормят маленьких пауков на протяжении 40 дней, даже несмотря на то, что те уже сами могут позаботиться о себе.