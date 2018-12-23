Самый красивый конь в мире, чья роскошная грива сводит людей с ума (Фото) Лошади являются одними из самых красивых животных планеты, но сегодня мы хотим рассказать вам о настоящем принце среди коней и имя ему Фредерик Великий (Frederick The Great). Мало того, что Фредерик имеет вполне выдающимися размерами и мускулатурой, так в добавок этот чёрный как уголь красавец обладает просто фантастически роскошной шевелюрой. Его волнистая грива настолько длина и шелковиста, что секс-символы с обложек женских любовных романов тихо плачут в сторонке. Приготовьтесь, сейчас ваше сердце будут разбито..