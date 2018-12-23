Скачать
Воскресенье, 23.12.2018
Самый красивый конь в мире, чья роскошная грива сводит людей с ума (Фото)
1 / 14

Самый красивый конь в мире, чья роскошная грива сводит людей с ума (Фото)

Лошади являются одними из самых красивых животных планеты, но сегодня мы хотим рассказать вам о настоящем принце среди коней и имя ему Фредерик Великий (Frederick The Great). Мало того, что Фредерик имеет вполне выдающимися размерами и мускулатурой, так в добавок этот чёрный как уголь красавец обладает просто фантастически роскошной шевелюрой. Его волнистая грива настолько длина и шелковиста, что секс-символы с обложек женских любовных романов тихо плачут в сторонке. Приготовьтесь, сейчас ваше сердце будут разбито..
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Конь, Животное, Грива, Фоото, Фредерик Великий, черной конь.
12:26 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2018, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь