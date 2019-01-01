С 1 января в Украине ужесточили наказание за незаконную вырубку леса

Новости экологии: С 1 января 2019 года вступил в силу закон, ужесточающий меры против уничтожения лесов в Украине.

Соответствующая информация содержится в базе законодательства Верховной Рады.

Согласно Закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сохранении украинских лесов и предотвращении незаконного вывоза необработанных лесоматериалов", в несколько раз повышены штрафы за незаконную рубку и уничтожение лесных культур и молодняка.

Соответствующие изменения вносятся, в частности в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Украины, Уголовно-процессуальный кодекс Украины и Закон Украины «Об особенностях государственного регулирования деятельности субъектов предпринимательской деятельности, связанной с реализацией и экспортом лесоматериалов».

В то же время Правительству поручено разработать комплексную программу восстановления лесного фонда Украины и определить первоочередные объемы работ по восстановлению лесов и лесоразведения, охраны лесов от пожаров, защиты от вредителей и болезней, других лесохозяйственных мероприятий.

Внедрение норм Закона позволит сохранить экологическую безопасность Украины и создаст действенный механизм предупреждения совершения преступлений, связанных с незаконной вырубкой.