Скачать
Четверг, 10.01.2019
Цены на нефть рухнули после подорожания
Цены на нефть рухнули после подорожания
Итоги 9 января: украинские миротворцы в Мали и обращение Трампа к нации
Итоги 9 января: украинские миротворцы в Мали и обращение Трампа к нации
Костюк вышла в финал квалификации Australian Open
Костюк вышла в финал квалификации Australian Open
Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 
Старый Новый год 2019: традиции и обычаи 

В Китае замечен неизвестный вирус-родственник Эболы

В Китае замечен неизвестный вирус-родственник Эболы
08:19 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay

Новости экологии: Рукокрылые составляют один из самых мощных природных резервуаров опасных инфекций и паразитов.

Летучие мыши переносят и распространяют большое количество вирусов, многие из которых способны мутировать, сравнительно легко пересекая межвидовой барьер и адаптируясь к размножению в организмах других животных, включая человека. Так уже произошло с известными вирусами, вызывающими гемморагические лихорадки Марбург и Эбола. 

В статье, опубликованной журналом Nature Microbiology, сингапурские и китайские ученые во главе с Чжэнли Ши (Zheng-Li Shi) из Национального университета Сингапура сообщают об обнаружении еще одной потенциальной угрозы со стороны рукокрылых. У живущих в южно-китайской провинции Юньнань летучих собак (Rousettus) они идентифицировали прежде неизвестного родственника Эболы и Марбурга – филовирус Менгла. Название свое он получил в честь округа Менгла, где впервые был найден. 

Горные козлы: животные, которые приспособились к жизни на высоте

Ученые провели секвенирование генома вирусных частиц, отнеся их к отдельному роду Dianlovirus: лишь от 32 до 54 процентов их РНК схожи с другими известными филовирусами. По словам авторов, на эволюционном древе филовирусов Менгла располагаются «где-то посередине» между Эболой и Марбургом. Выделяется он и регионом распространения, нехарактерным для других филовирусов. Однако и с Марбургом, и с Эболой вирус Менгла роднит немало угрожающих характеристик. 

Например, Ши и ее соавторы отмечают, что его РНК содержит семь генов, включая белок NPC1, который все эти филовирусы используют для связывания с клеткой хозяина. Эксперименты на лабораторных животных показали, что вирус способен и к переходу межвидового барьера, что делает его последней в списке потенциальных угроз человечеству – последней по порядку, но вряд ли по значению.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Китай, Экология, Летучие мыши, Летучие собаки, Рукокрылые.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Затмение 2019: календарь лунных и солнечных затмений в 2019 году
02 Ельченко объяснил решение Порошенко отправить ВСУ на Мали
03 Эксперты подсказали, какой чай очистит печень от токсинов
04 Порошенко сменил руководителей двух РГА
05 Медики назвали сок, который полезно пить каждый день
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега и гололед
Украину будет штормить: синоптики обещают много снега
Как увеличили выплаты военным в 2019 году: цифры Минобороны
Как увеличили выплаты военным в 2019 году
Париж заявил о поддержке протестов &quot;желтых жилетов&quot; из-за рубежа
Париж заявил о поддержке "желтых жилетов" из-за рубежа
Рецепт дня: пирог &quot;Георгин&quot;
Рецепт дня: пирог "Георгин"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь