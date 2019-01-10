В Китае замечен неизвестный вирус-родственник Эболы

Новости экологии: Рукокрылые составляют один из самых мощных природных резервуаров опасных инфекций и паразитов.

Летучие мыши переносят и распространяют большое количество вирусов, многие из которых способны мутировать, сравнительно легко пересекая межвидовой барьер и адаптируясь к размножению в организмах других животных, включая человека. Так уже произошло с известными вирусами, вызывающими гемморагические лихорадки Марбург и Эбола.

В статье, опубликованной журналом Nature Microbiology, сингапурские и китайские ученые во главе с Чжэнли Ши (Zheng-Li Shi) из Национального университета Сингапура сообщают об обнаружении еще одной потенциальной угрозы со стороны рукокрылых. У живущих в южно-китайской провинции Юньнань летучих собак (Rousettus) они идентифицировали прежде неизвестного родственника Эболы и Марбурга – филовирус Менгла. Название свое он получил в честь округа Менгла, где впервые был найден.

Ученые провели секвенирование генома вирусных частиц, отнеся их к отдельному роду Dianlovirus: лишь от 32 до 54 процентов их РНК схожи с другими известными филовирусами. По словам авторов, на эволюционном древе филовирусов Менгла располагаются «где-то посередине» между Эболой и Марбургом. Выделяется он и регионом распространения, нехарактерным для других филовирусов. Однако и с Марбургом, и с Эболой вирус Менгла роднит немало угрожающих характеристик.

Например, Ши и ее соавторы отмечают, что его РНК содержит семь генов, включая белок NPC1, который все эти филовирусы используют для связывания с клеткой хозяина. Эксперименты на лабораторных животных показали, что вирус способен и к переходу межвидового барьера, что делает его последней в списке потенциальных угроз человечеству – последней по порядку, но вряд ли по значению.