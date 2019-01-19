Потрясающие явления природы, которые тесно связаны с наукой (Фото) Уже на протяжении многих веков человечество старается описать мир научным методом. Каждое новое открытие в науке дается все сложнее и сложнее. Математика во многом облегчает эту задачу. Она очень часто встречается в природе: числовые закономерности в подсолнухах, коэффициент размножения семян, существуют даже математические формулы, которые способны предугадывать возникновение черных дыр. Некоторые убеждены, что вся наша Вселенная может быть описана формулами. Все, что мы наблюдаем, обладает математическим объяснением, это касается даже самых сложных и невероятных аномалий.