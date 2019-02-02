Грация и естественность: Африканские дикие животные в своей среде обитания (Фото)

35-летний фотограф, писатель и авантюрист Чад Кокинг (Chad Cocking) в настоящее время проживает в Тимбавати, Лимпопо, Южная Африка. Чад фокусируется на фотографии дикой природы и животных. Он получил степень магистра в области экологического менеджмента в Йоханнесбургском университете. Кокинг провел много времени, работая в качестве рейнджера в частном заповеднике Motswari и фотографируя животных в их дикой и естественной среде обитания. Он использует камеру Canon EOS 1D Mark III для съемки величественных портретов животных.