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Суббота, 02.02.2019
Грация и естественность: Африканские дикие животные в своей среде обитания (Фото)
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Грация и естественность: Африканские дикие животные в своей среде обитания (Фото)

35-летний фотограф, писатель и авантюрист Чад Кокинг (Chad Cocking) в настоящее время проживает в Тимбавати, Лимпопо, Южная Африка. Чад фокусируется на фотографии дикой природы и животных. Он получил степень магистра в области экологического менеджмента в Йоханнесбургском университете. Кокинг провел много времени, работая в качестве рейнджера в частном заповеднике Motswari и фотографируя животных в их дикой и естественной среде обитания. Он использует камеру Canon EOS 1D Mark III для съемки величественных портретов животных.
http://zefirka.net
Фото: zefirka.net
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