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Ученые: Из-за исчезновения «летающих» больших белых акул изменилась экосистема

Ученые: Из-за исчезновения «летающих» больших белых акул изменилась экосистема
02:27 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: naked-science.ru

Новости экологии: Исследование задокументировало неожиданные последствия, связанные с сокращением численности больших белых акул

Ученые обнаружили, что исчезновение больших белых акул в южноафриканских водах привело к появлению семижаберных акул — высших хищников из другой среды. Семижаберные акулы — живые ископаемые, похожие на своих родственников из юрского периода, у которых было семь жабр вместо пяти — типичных для большинства акул. Статья о проведенном исследовании опубликована в журнале Scientific Reports.

Эти выводы — часть долгосрочного сотрудничества исследователя акул Нила Хаммершлага из Школы морской и атмосферной науки Розенштиля Университета Майами и естествоиспытателя Криса Фоллоуза из Apex Shark Expeditions.

Исследование было сосредоточено на водах, окружающих Тюлений остров в Фолс-Бей, Южная Африка. Это место известно своими "летающими" большими белыми акулами, выпрыгивающими из воды во время охоты на морских котиков. Начиная с 2000 года исследовательская команда провела восемь тысяч часов, наблюдая за большими белыми акулами с лодок, в течение которых они зарегистрировали 6,3 тысячи случаев появлений акул и 8076 нападений на морских котиков. Эти данные показали, что на протяжении более десяти лет число больших белых акул было относительно стабильным, но в 2015 году число их появлений стало резко сокращаться.

"В 2017 и 2018 годах их число достигло рекордно низкой отметки, когда большие белые акулы совсем пропали из вида на несколько недель и даже месяцев, — говорит Нил Хаммершлаг. — Хотя причины этого спада и их исчезновения пока не известны, это предоставило нам уникальную возможность наблюдать, что происходит с океанической экосистемой после исчезновения высшего хищника".

"Более чем за 18 лет работы у Тюленьего острова мы ни разу не видели семижаберных акул, — рассказывает Крис Фоллоуз. — После исчезновения белых акул в 2017-м впервые появились семижаберные — и с тех пор их число растет".

Во время периодов отсутствия больших белых акул в 2017 и 2018 годах исследователи задокументировали 120 появлений семижаберных акул и даже наблюдали нападение одной особи на морского котика. В южноафриканских водах у семижаберных акул нет равных в пищевой сети, не считая больших белых акул и косаток. Судя по истории, единственное известное место скопления семижаберных акул в Фолс-Бей было в 18 километрах от Тюленьего острова. Исследование предполагает, что появление семижаберных акул у Тюленьего острова стало результатом исчезновения больших белых акул, что позволило первым эксплуатировать область, не рискуя быть съеденными более крупным хищником и не соревнуясь с ним за добычу.

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Исследования, Ученые, Экосистема, Белая акула, Семижаберные акулы.
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