Интересные факты о воронах, которые знают далеко не все (Фото)

Вороны – не самые обычные птицы. Исследователи вынуждали этих птиц переживать похищения, проверяли на них мифы и испытывали реакции живых ворон на мертвых сородичей. Результаты экспериментов были просто поразительными, а иногда даже жуткими. От уникальных способностей, характерных больше для людей, до странного отношения к смерти и потенциальным угрозам, вороны непременно поразят тех, кто осмелится присмотреться к ним поближе.