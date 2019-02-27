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Среда, 27.02.2019
Арктика до и после: как тает самый холодный район Земли (Фото)
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Арктика до и после: как тает самый холодный район Земли (Фото)

Сотню лет назад Арктика была одним из самых малоизученных мест нашей планеты. Сейчас она исследована вдоль и поперек, но экспедиции прибывают сюда не реже, чем прежде. Правда, уже с другой миссией. Ученых заботят последствия глобального потепления. Шведский фотограф Кристиан Аслунд, работающий в Гринписе, раздобыл в Норвежском полярном институте кадры арктических ледников, сделанные в начале XX века. После чего точно определил локации, где они были сняты, и запечатлел нынешнее положение дел. Сравнение получилось неутешительным. Запасы пресной воды на Земле неуклонно сокращаются.
udivitelnoe.temaretik.com
Фото: udivitelnoe.temaretik.com
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Арктика, Фото, До и после, Старые снимки, Кристиан Аслунд.
21:53 Сегодня Телеграф
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