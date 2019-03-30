Борьба за выживание: гусеница-цветок и ее защитный механизм (Фото)

Некоторые гусеницы семейства Geometridae (Пяденицы) приобрели интересный защитный механизм. Обычно, гусеницы окрашены под тот цвет растения, которым они питаются. Есть интересные экземпляры, которые в эволюции мимикрии пошли дальше других, как например Nemoriinae Tribe. Гусеница маскирует свое тело лепестками цветов или листьев, прикрепляя их шелковой нитью. Когда лепестки вянут, гусеница вновь сооружает на своем теле букет из свежих цветов. Каждое существо в природе, для которого жизнь – бесконечная борьба за выживание, стремится стать как можно менее заметным для тех, кто видит в нем свою потенциальную добычу. И чем беззащитнее объект желаний вездесущих хищников, тем большие чудеса изобретательности он проявляет в попытках слиться с окружающей средой.