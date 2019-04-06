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Суббота, 06.04.2019
Удивительный океанский мир в конкурсе "Подводный фотограф года" (Фото)
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Удивительный океанский мир в конкурсе "Подводный фотограф года" (Фото)

Пока одни ищут инопланетные цивилизации, другие погружаются в морские глубины сталкиваются с совершенно неземными существами в морской пучине. А какие подводные пейзажи открываются под водной гладью! Но даже в том случае, если кто-то пока не добрался до моря, увидеть подводные миры можно, рассматривая лучшие фотографии, присланные на конкурс "Подводный фотограф года".
kulturologia.ru
Фото: kulturologia.ru
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