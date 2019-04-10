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Среда, 10.04.2019
Удивительные истории о животных, спасших жизнь своим хозяевам
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Удивительные истории о животных, спасших жизнь своим хозяевам

В интернете существует огромное множество историй о животных, спасенных от смерти и забранных из приютов добрыми людьми. Иногда питомцы способны отплатить человеку той же монетой и спасти уже его жизнь.
bigpicture.ru
Фото: pixabay.com
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