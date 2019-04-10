Удивительные истории о животных, спасших жизнь своим хозяевам В интернете существует огромное множество историй о животных, спасенных от смерти и забранных из приютов добрыми людьми. Иногда питомцы способны отплатить человеку той же монетой и спасти уже его жизнь.