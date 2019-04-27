Поражение в войне с эму, 87 лет спустя: Австралия объявила войну кошкам

Новости экологии: В Австралии хотят истребить 2 миллиона диких кошек.

Правительство Австралии решило объявить войну диким кошкам и уничтожить до следующего года 2 миллиона этих животных из-за вреда, который они наносят фауне страны.

Об этом сообщает CNN.

"Правительство Австралии объявило войну диким кошкам из-за вреда, который они наносят природе страны. До 2020 года власти планируют убить около 2 миллионов особей. При этом общая популяция этих животных в Австралии насчитывает от 2 до 6 миллионов", - говорится в сообщении.

Как известно, диких кошек, которые не являются автохтонными представителями австралийской фауны, считают самым опасным врагом животного мира этой страны-континента. Котов завезли на континент в 17-м веке, с тех пор они размножились и одичали. Дикие кошки охотятся и убивают местных уникальных животных, которые часто не способны противостоять такому хищнику и является легкой добычей. Более того - немало местных видов не встречаются больше нигде в мире.

Так, по подсчетам австралийских специалистов, за сутки дикие кошки в Австралии убивают почти 1 миллион птиц и 1,7 миллиона рептилий и грызунов.

Грегори Эндрюс, национальный комиссар по защите видов, находящихся под угрозой, подчеркнул, что уничтожение популяции диких кошек состоится "не из-за ненависти к котам, а для того, чтобы спасти животных, которых австралийцы любят и которые определяют их как нацию".

С массовыми убийствами котов не согласны зоозащитники, но в основном из других стран. Австралийские экологи и ветеринары поддерживают свое правительство.