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Чудеса природы: уникальное дерево, которое имеет множество стволов (Фото)
Великий баньян - дерево (бенгальский фикус) с самой большой в мире площадью кроны. Находится в Индийском ботаническом cаду в Хауре. Возраст Великого баньяна составляет 200–250 лет. История дерева, к сожалению, не прослеживается, имеется лишь несколько записей, датируемых XIX веком. Во время ураганов 1884 и 1886 годов были повреждены некоторые из основных отростков, и дерево оказалось разделено на две части. После удара молнии в 1925 году произошло расщепление главного ствола, вследствие чего ствол пришлось вырезать.
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