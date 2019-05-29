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Среда, 29.05.2019
Чудеса природы: уникальное дерево, которое имеет множество стволов (Фото)
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Чудеса природы: уникальное дерево, которое имеет множество стволов (Фото)

Великий баньян - дерево (бенгальский фикус) с самой большой в мире площадью кроны. Находится в Индийском ботаническом cаду в Хауре. Возраст Великого баньяна составляет 200–250 лет. История дерева, к сожалению, не прослеживается, имеется лишь несколько записей, датируемых XIX веком. Во время ураганов 1884 и 1886 годов были повреждены некоторые из основных отростков, и дерево оказалось разделено на две части. После удара молнии в 1925 году произошло расщепление главного ствола, вследствие чего ствол пришлось вырезать.
zefirka.net
Фото: zefirka.net
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Природа, Дерево, Баньян, Великий баньян, Бенгальский фикус.
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