Чужих детей не бывает: пес стал папой осиротевших утят

1 В прошлом году он прославился на весь мир, взяв на воспитание девятерых утят. Сейчас пес с большим сердцем опять умиляет аудиторию - он стал отцом для шести новых приемышей. Узнайте, как живут великодушный лабрадор и его "дети", из нашего материала. Фред - 11-летний пес, ставший знаменитостью в 2018 году. Он взял опеку над девятью осиротевшими утятами, после того как их мать пропала. Те птенцы уже подросли и улетели из гнезда, но лабрадор нашел новых малышей, оставленных без внимания и материнской заботы. Чудо-пес решил воспитать и этих бедных сирот.

2 Лабрадор с большим сердцем живет в замке Маунтфишет, что неподалеку от Эссекса. Персонал, работающий при этом памятнике архитектуры, с удовольствием наблюдает за тем, как Фред исполняет роль отца для утят. Птенцы отвечают своему опекуну взаимностью и просто обожают его. Сначала в гнезде было 14 утят. Их мать, мускусная утка, по неизвестным причинам взяла только половину птенцов и отправилась с ними в неизвестном направлении, остальные птенцы остались брошенными. Фред начал опекать сирот со всей лаской и любовью. Он постоянно лежал возле них, чтобы согревать крошек своим теплом. Потом утята начали взбираться на спину и на голову своему воспитателю.