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Чужих детей не бывает: пес стал папой осиротевших утят

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Чужих детей не бывает: пес стал папой осиротевших утят
12:24 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости экологии: Любовь и сочувствие не чужды животным, и чудо-лабрадор из Эссекса подтверждает эту истину.

  • 1

    В прошлом году он прославился на весь мир, взяв на воспитание девятерых утят. Сейчас пес с большим сердцем опять умиляет аудиторию - он стал отцом для шести новых приемышей. Узнайте, как живут великодушный лабрадор и его "дети", из нашего материала.

    Фред - 11-летний пес, ставший знаменитостью в 2018 году. Он взял опеку над девятью осиротевшими утятами, после того как их мать пропала. Те птенцы уже подросли и улетели из гнезда, но лабрадор нашел новых малышей, оставленных без внимания и материнской заботы. Чудо-пес решил воспитать и этих бедных сирот.

  • 2

    Лабрадор с большим сердцем живет в замке Маунтфишет, что неподалеку от Эссекса. Персонал, работающий при этом памятнике архитектуры, с удовольствием наблюдает за тем, как Фред исполняет роль отца для утят. Птенцы отвечают своему опекуну взаимностью и просто обожают его.

    Сначала в гнезде было 14 утят. Их мать, мускусная утка, по неизвестным причинам взяла только половину птенцов и отправилась с ними в неизвестном направлении, остальные птенцы остались брошенными. Фред начал опекать сирот со всей лаской и любовью. Он постоянно лежал возле них, чтобы согревать крошек своим теплом. Потом утята начали взбираться на спину и на голову своему воспитателю.

  • 3

    Сотрудники замка делятся забавными фотографиями лабрадора и его приемышей в Инстаграме, чем вызывают восторг у тысяч пользователей. Пес со всей любовью и теплотой принял чужих детей, несмотря на то что они совсем другого рода-племени.

    Ранее, Сенат Филиппин рассматривает законопроект, обязывающий каждого школьника посадить за время обучения десять деревьев. Так власти борются с последствиями нелегальной вырубки лесов — страна за последние 15 лет потеряла до трети своего лесного фонда. Об этом пишет ScienceAlert.

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Любовь, Собака, Пес, Лабрадор, Малыши, Уточки, Осиротевшие цветы, Чудо-пес.
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