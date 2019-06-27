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Обычные улитки помогли людям понять, как лучше запоминать информацию

Обычные улитки помогли людям понять, как лучше запоминать информацию
19:59 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии: Для исследования того, как устроена человеческая память, ученый из Сассекского университета взял за основу мозг улитки.

Он намного проще человеческого, но, по словам исследователя, они похожи по некоторым ключевым показателям. Это позволяет использовать мозг улиток в качестве модели для исследования процессов запоминания и переносить полученные знания на людей.

Ученым давно известно, что если вам приходится последовательно запоминать много похожей информации, в мозге происходит конкуренция за воспоминания. Например, когда вы знакомитесь с несколькими людьми за раз, их имена и внешность не сразу запоминаются. Однако до сих пор ученые не были уверены в том, как происходит этот процесс.

В новой работе специалисты провели обучение улиток, используя пищевое вознаграждение и отвращение. С помощью записи мозга ученые поняли, что, когда улитки пытались узнать две похожие вещи, они использовали один и тот же нейрон. Это приводило к конкуренции между воспоминаниями, в результате чего запоминалась только одна из двух вещей.

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Но когда улитки обучались двум разным задачам, использовались два отдельных нейрона, что не приводило к конкуренции. В этом случае их мозг мог спокойно хранить и ту, и другую информацию.

Из открытия следует, что, если вы хотите выучить больше, надо переключаться между разными темами и стараться запоминать как можно меньше похожей информации подряд.

Хотя мозг улитки может показать многое, ученые не пренебрегают и экспериментами на мозге других животных. Например, они показали, что верхний и нижний участки гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания. Более того, активация этих отделов может подавлять или укреплять воспоминания.

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Исследование, Память, Ученые, Информация, Улитки.
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