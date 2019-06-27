Обычные улитки помогли людям понять, как лучше запоминать информацию

Он намного проще человеческого, но, по словам исследователя, они похожи по некоторым ключевым показателям. Это позволяет использовать мозг улиток в качестве модели для исследования процессов запоминания и переносить полученные знания на людей.
Ученым давно известно, что если вам приходится последовательно запоминать много похожей информации, в мозге происходит конкуренция за воспоминания. Например, когда вы знакомитесь с несколькими людьми за раз, их имена и внешность не сразу запоминаются. Однако до сих пор ученые не были уверены в том, как происходит этот процесс.
В новой работе специалисты провели обучение улиток, используя пищевое вознаграждение и отвращение. С помощью записи мозга ученые поняли, что, когда улитки пытались узнать две похожие вещи, они использовали один и тот же нейрон. Это приводило к конкуренции между воспоминаниями, в результате чего запоминалась только одна из двух вещей.
Но когда улитки обучались двум разным задачам, использовались два отдельных нейрона, что не приводило к конкуренции. В этом случае их мозг мог спокойно хранить и ту, и другую информацию.
Из открытия следует, что, если вы хотите выучить больше, надо переключаться между разными темами и стараться запоминать как можно меньше похожей информации подряд.
Хотя мозг улитки может показать многое, ученые не пренебрегают и экспериментами на мозге других животных. Например, они показали, что верхний и нижний участки гиппокампа отвечают за разные по эмоциональной окраске воспоминания. Более того, активация этих отделов может подавлять или укреплять воспоминания.