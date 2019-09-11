Большой шаг вперед: созданы эмбрионы для спасения северных белых носорогов

Новости экологии:Специалисты по охране природы успешно создали два северных зародыша белого носорога, что стало ключевым шагом на пути к восстановлению этого вида.

Экологи получили два эмбриона северных белых носорогов и сделали первый шаг к тому, чтобы восстановить популяцию животных, которые находятся на грани исчезновения. В мире осталось только две особи белого носорога, и обе — самки, неспособные выносить потомство.

Последний северный белый носорог-самец по кличке Судан, умер в прошлом году в Кении, после этого ученые решили попробовать получить эмбрионы — на их взгляд, это был последний шанс спасти исчезающий подвид.

По данным международного консорциума ученых BioRescue, команда из Италии смогла создать два жизнеспособных эмбриона, используя яйцеклетки, собранные у самок, и замороженную сперму у умерших самцов. Два последних белых носорога при этом живут под круглосуточной вооруженной охраной.

В августе группа международных ветеринаров провела очень рискованную процедуру, в ходе которой животных обезболивали на два часа, а яйцеклетки извлекали с помощью методов, требующих многолетних исследований и разработок. В итальянской биотехнологической лаборатории Avantea они были затем оплодотворены спермой самцов.

"Пять лет назад казалось, что производство эмбриона северного белого носорога было почти недостижимой целью, а сегодня мы можем это сделать", — отметил Ян Стейскал, один из исследователей, участвовавших в работе.