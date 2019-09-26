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Самые милые животные в мире, о которых вы вряд ли слышали (Фото)

Смотрите фото (12)
Самые милые животные в мире, о которых вы вряд ли слышали (Фото)
01:25 Сегодня Телеграф pitomci.temadnya.com Фото: pixabay.com

Новости экологии:Когда речь заходит о животных, то, как правило, мы все придерживаемся единого мнения - эти пушистики очень милые.

  • 1

    Пика

    Этот маленький зверек - близкий родственник зайцев. Его еще называют пищухой из-за характерных звуков, которые этот пушистик издает. Обитают пики в основном в Азии.

  • 2

    Лизуна

    Это разновидность другого миляша - ласки. Лизуны живут на острове Хоккайдо в Японии. И, кстати, это хищник. Представляете, как мило он настигает свою добычу?

  • 3

    Иравадийский дельфин

    Вы вряд ли когда-нибудь увидите этих животных в дикой природе, ведь их осталось всего несколько десятков особей. Иравадийские дельфины обитают в Индийском океане, у них гибкая шея и, в отличие от других дельфинов, нет клюва. Возможно, поэтому они такие симпапули.

  • 4

    Дикдик

    Просто посмотрите на эту маленькую антилопу! Как будто природа, когда создавала Дикдика, на минуту задумалась и пересыпала это животное милотой. Кстати, живут эти очаровательные создания в Африке.

  • 5

    Олингито

    Очень старается выглядеть серьезно, но у него ничего не получается. Если этот хищник, больше похожий на плющевого мишку, нападет на вас в лесах Колумбии, вы просто потеряете сознание от умиления. Очень опасный малыш!

  • 6

    Фенек

    Это Фенек. И он очень няшный. Живет эта маленькая лисица в Северной Африке. Скорее всего, они там заменяют котиков.

  • 7

    Золотистый щеткохвостый поссум

    Покемон? Нет, это всего лишь золотистый щеткохвостый поссум. Этот желтый ушастик живет в Австралии. Днем их не увидишь, зато ночью они выбираются из своих укрытий и устраивают вечеринки. Другое название этого животного - Кузу. Стоп. Кажется, это все-таки Покемон.

  • 8

    Английский ангорский кролик

    Этого кролика язык не повернется назвать зайцем. Только посмотрите на его шерсть! А еще на позу - как он грациозно расположился на газоне. Этот кролик точно знает себе цену. Это декоративные животные. Вывели их в Турции, поэтому и называют ангроскими (по старому названию столицы - Ангора). Англичане же добавили турецкому кролику британской чопорности, так появилась еще одна порода.

  • 9

    Японская летяга

    Это 200 г чистого японского кавая. Живет летяга в лесах в основном на островах Хонсю, Кюсю и Хоккайдо. И эти белки - еще один повод посетить Японию.

  • 10

    Гунди

    Пока вы умиляетесь и думаете, как же правильно называются детеныши Гунди, мы расскажем, что этот симпатичный грызун в основном живет на склонах Атласских гор в Африке. Еще Гунди относятся к семейству гребнепалых.

  • 11

    Бинтуронг

    Кажется, этот медвежонок думает, что он котик. Но на самом деле, это бинтуронг, и он просто спит на ветке. Бинтуронги живут в Юго-Восточной Азии и хорошо лазят по деревьям. У них подвижный хвост, которым они могут хвататься за ветки. Так что хвост у них не только красивый, но и полезный.

Коллекция фото, которая доказывает, что у собак тоже есть логика

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Животные, Милые животные, Питомцы, Маленькие, Зверьки.
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