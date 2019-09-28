Интересно: Загадки и тайны (Фото)

1 Зеленая морская черепаха. (Фото Greg McFall | NOAA)

2 Погружаемый аппарат, Калифорния. (Фото Robert Schwemmer, CINMS, NOAA)

3 Европейский морской чёрт (лат. Lophius piscatorius) — хищная рыба отряда удильщикообразных. Название "морской чёрт" этот вид получил из-за очень непривлекательной внешности. (Фото NOAA Okeanos Explorer Program, INDEX-SATAL 2010, NOAA | OER)

4 Олени. (Фото Weston Renoud | NOAA)

5 Прозрачное создание на дне океана. Виден его кишечный тракт. (Фото NOAA Okeanos Explorer Program, INDEX-SATAL 2010)

6 Синяя олуша на Галапагосских островах. (Фото Lieutenant Elizabeth Crapo, NOAA Corps

7 На сегодняшний день рыба Батизаурус считается самым глубоководным морским хищником из всех изученных. Обитает Батизаурус в теплых морях на глубине около 3,5 километров, хотя встречался на глубинах превышающих 5 км. (Фото NOAA OKEANOS Explorer Program , 2013 Northeast U. S. Canyons Expeditio)

8 Ну, привет, выдра. (Фото Lieutenant John Crofts, NOAA Corps)

9 Морская игуана на Галапагосских островах. (Фото Lieutenant Elizabeth Crapo, NOAA Corps)

10 Корабль организации NOAA, чьи снимки мы смотрим. (Фото NOAA)

11 Осьминог Дамбо является глубоководным жителем, обитающим на глубине от 100 до 5 000 метров, хотя некоторые виды были обнаружены на глубине 7 000 метров. Это самая глубокая точка для глубоководных моллюсков. (Фото NOAA OKEANOS EXPLORER Program, Gulf of Mexico 2014 Expedition)

12 Морской ёж. (Фото Dr. Steve Ross, UNC-W. NOAA Office of Ocean Exploration)

13 Рассвет на Каймановых островах. (Фото Lois Hatcher | NOAA)

14 Национальное управление океанических и атмосферных исследований создано в 1970 году. В его ведении находятся Национальная служба по исследованию океана. (Фото NOAA CCMA Biogeography Team)

15 Равноногий или изопод из отряд высших раков. (Фото Expedition to the Deep Slope 2006, NOAA-OE | NOAA Ocean Explorer | Image courtesy of Expedition to the Deep Slope 2006, NOAA-OE)

16 Необычные облака: Mammatus. (Фото Cadet Brandon Olson, U.S. Air Force Academy | NOAA)

17 Храбрый осьминог борется с исследовательским оборудованием агентства. (Фото Bruce Strickrott, Expedition to the Deep Slope | NOAA | OER)

18 Чайки наверху горбатого кита. (Фото Dr. Elliott Hazen NMFS | SWFSC | ERD)

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20 Айсберги в Южном океане. (Фото Lieutenant Elizabeth Crapo, NOAA Corps) Ламантины. (Фото Sam Farkas | NOAA OAR Photo Contest 2014)

21 Белый медведь на Аляске. (Фото Collection of Dr. Pablo Clemente-Colon, NOAA National Ice Center)

22 Спасение оливковой черепахи Ридли после разлива нефти. (Фото NOAA and Georgia Department of Natural Resources)

23 Рак-отшельник. (Фото NOAA)