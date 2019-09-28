Интересно: Загадки и тайны (Фото)

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Суббота, 28.09.2019
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19:32 Сегодня Телеграф kykyryzo.ru Фото: kykyryzo.ru

Новости экологии:Миссией Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) является предсказания изменений климата, погоды, океанов и побережий.

  • 1

     

    Зеленая морская черепаха. (Фото Greg McFall | NOAA)

  • 2

    Погружаемый аппарат, Калифорния. (Фото Robert Schwemmer, CINMS, NOAA)

  • 3

    Европейский морской чёрт (лат. Lophius piscatorius) — хищная рыба отряда удильщикообразных. Название "морской чёрт" этот вид получил из-за очень непривлекательной внешности. (Фото NOAA Okeanos Explorer Program, INDEX-SATAL 2010, NOAA | OER)

  • 4

    Олени. (Фото Weston Renoud | NOAA)

  • 5

    Прозрачное создание на дне океана. Виден его кишечный тракт. (Фото NOAA Okeanos Explorer Program, INDEX-SATAL 2010)

  • 6

     

    Синяя олуша на Галапагосских островах. (Фото Lieutenant Elizabeth Crapo, NOAA Corps

  • 7

    На сегодняшний день рыба Батизаурус считается самым глубоководным морским хищником из всех изученных. Обитает Батизаурус в теплых морях на глубине около 3,5 километров, хотя встречался на глубинах превышающих 5 км. (Фото NOAA OKEANOS Explorer Program , 2013 Northeast U. S. Canyons Expeditio)

  • 8

    Ну, привет, выдра. (Фото Lieutenant John Crofts, NOAA Corps)

  • 9

     

    Морская игуана на Галапагосских островах. (Фото Lieutenant Elizabeth Crapo, NOAA Corps)

  • 10

    Корабль организации NOAA, чьи снимки мы смотрим. (Фото NOAA)

  • 11

    Осьминог Дамбо является глубоководным жителем, обитающим на глубине от 100 до 5 000 метров, хотя некоторые виды были обнаружены на глубине 7 000 метров. Это самая глубокая точка для глубоководных моллюсков. (Фото NOAA OKEANOS EXPLORER Program, Gulf of Mexico 2014 Expedition)

  • 12

     

    Морской ёж. (Фото Dr. Steve Ross, UNC-W. NOAA Office of Ocean Exploration)

  • 13

    Рассвет на Каймановых островах. (Фото Lois Hatcher | NOAA)

  • 14

     

    Национальное управление океанических и атмосферных исследований создано в 1970 году. В его ведении находятся Национальная служба по исследованию океана. (Фото NOAA CCMA Biogeography Team)

  • 15

    Равноногий или изопод из отряд высших раков. (Фото Expedition to the Deep Slope 2006, NOAA-OE | NOAA Ocean Explorer | Image courtesy of Expedition to the Deep Slope 2006, NOAA-OE)

  • 16

    Необычные облака: Mammatus. (Фото Cadet Brandon Olson, U.S. Air Force Academy | NOAA)

  • 17

     

    Храбрый осьминог борется с исследовательским оборудованием агентства. (Фото Bruce Strickrott, Expedition to the Deep Slope | NOAA | OER)

  • 18

    Чайки наверху горбатого кита. (Фото Dr. Elliott Hazen NMFS | SWFSC | ERD)

  • 19

     

  • 20

    Айсберги в Южном океане. (Фото Lieutenant Elizabeth Crapo, NOAA Corps)

    Ламантины. (Фото Sam Farkas | NOAA OAR Photo Contest 2014)

  • 21

    Белый медведь на Аляске. (Фото Collection of Dr. Pablo Clemente-Colon, NOAA National Ice Center)

  • 22

    Спасение оливковой черепахи Ридли после разлива нефти. (Фото NOAA and Georgia Department of Natural Resources)

  • 23

    Рак-отшельник. (Фото NOAA)

  • 24

    Дельфины. (Фото NOAA)

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Экология, Море, Животные, Океаны, Мир животных.
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